النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023، بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، إذ أدى دورا بارزا في تحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ولعب إينيجو مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.

وأصبح مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبد الملك الجابر ونادر الشراري.

وداع مارتينيز كان حاضرا على المنصات الرقمية، إذ نشر النجم الشاب لامين يامال على منصة إنستغرام عبارة قال فيها “شكرا لك على كل شيء يا قائدي”.

ويرتبط يامال (18 عاما) بعلاقة وطيدة مع مارتينيز الذي يكبره بـ16 عاما.