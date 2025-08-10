رياضة|بوليفيا

انفجار ألعاب نارية في لاعب أحرز هدف الحسم بالدوري البوليفي (شاهد)

فضيحة كروية في بوليفيا (منصات التواصل)
10/8/2025-|آخر تحديث: 04:53 PM (توقيت مكة)

شهدت الملاعب البوليفية ليلة مشحونة بالتوتر، بعد أن تحولت مباراة فريق “ذا سترونغست” إلى ساحة فوضى إثر قيام بعض جماهير الفريق بإلقاء الألعاب النارية والشماريخ من المدرجات نحو أرضية الملعب، مما أدى إلى إصابة أحد لاعبي الفريق بجروح خطرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، من بينها “إنفوباي” و”أولي”، بأن الشغب اندلع أثناء المباراة التي أقيمت في مدينة لا باز، حين أطلقت مجموعة من مشجعي “ذي سترونغست” ألعابا نارية باتجاه الملعب، في مشهد تسبب بحالة من الذعر بين اللاعبين والحضور.

وأسفر الحادث عن إصابة اللاعب الذي سجل هدف الحسم “خيسوس ساغريدو” بحرق من الدرجة الأولى في فخذه الأيمن، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقالت الشرطة البوليفية إنها سارعت إلى التدخل وألقت القبض على 3 مشجعين من المدرجات يُشتبه في ضلوعهم المباشر بالحادث.

وفتحت السلطات تحقيقا موسعا، بينما قرر النادي إصدار بيان استنكار للحادثة وتأكيد التزامه بالتعاون مع التحقيق.

الألعاب النارية تصيب لاعبا (إعلام بوليفي)

الحادثة صدمت الوسط الرياضي البوليفي، وأعادت إلى الواجهة قضية العنف في الملاعب، إذ طالب كثيرون باتخاذ إجراءات رادعة ضد مثيري الشغب وتشديد الأمن في الملاعب، حماية للاعبين والجماهير على حد سواء.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

