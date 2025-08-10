باريس سان جيرمان يتعاقد مع شيفالييه حارس مرمى ليل

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تعاقده مع حارس المرمى الفرنسي لوكا شيفالييه من منافسه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ليل بعقد حتى عام 2030.

وذكرت تقارير إعلامية أن شيفالييه انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل نحو 40 مليون يورو (47 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يكون الحارس (23 عاما) خليفة حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع النادي الباريسي، حارسا أساسيا لفريق المدرب لويس إنريكي.

وقال شيفالييه في بيان “أنا طفل أعيش حلمي. منذ صغري كنت أطمح إلى اللعب على أعلى مستوى. سعيد للغاية لوجودي هنا. سأرتدي هذا القميص بشغف وطموح”.

وتخرَّج شيفالييه -المولود في كاليه- بأكاديمية الشباب في ليل، ولعب على سبيل الإعارة مع فالنسيان قبل أن يصبح الحارس الأساسي في ليل خلال موسم 2022-2023.

واختاره اتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا أفضل حارس مرمى في الدوري المحلي الموسم الماضي 2024-2025.