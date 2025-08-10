حكيمي يؤكد براءته من تهمة الاغتصاب

دافع أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نفسه بعد مطالبة مكتب الادعاء العام في نانتير بمحاكمته لاتهامه بالاغتصاب.

وأكد حكيمي في مقابلة مع قناة “كانال بلاس”، مساء السبت، أنه “متهم زورا”، وأعرب عن ثقته في نتيجة هذه المحاكمة المرتقبة.

وأسهم حكيمي في فوز سان جيرمان للمرة الأولى بلقب دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أهَّله لدخول قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة “فرانس فوتبول”.

وطلب مكتب المدعي العام في نانتير توجيه اتهامات جنائية إلى المدافع المغربي، البالغ من العمر 26 عاما، للاشتباه في إجباره امرأة شابة على ممارسة علاقة جنسية في منزله في بولون-بيلانكور في فبراير/شباط 2023، وهو ما نفاه حكيمي مرارا.

وقال حكيمي لمحطة “كانال بلاس” مساء السبت ” أنا هادئ، لكن اتهامي زورا أمر فظيع وغير عادل، لا أتمنى هذا لأحد، إنه ليس عدلا، لكنني أعلم أن الحقيقة ستظهر”.

وأضاف اللاعب المغربي “لا ألوم نفسي على أي شيء، من يعرفني يعلم ذلك، أركز على أهم شيء في حياتي، عائلتي وكرة القدم. وبعد ذلك، كما أقول، ستظهر الحقيقة”.