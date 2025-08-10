شاهد: تكريم محمد النني بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي باختيار الجمهور

نجح لاعب الجزيرة الإماراتي، المصري محمد النني، في نيل جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى للموسم الماضي، بتصويت الجمهور.

وكرر النني إنجاز حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الحالي، والعين الإماراتي السابق، الذي توج بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى لموسم 2017–2018 باختيار الجماهير، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع فريق العين والمساهمة فى الحصول على ثنائية الدورى والكأس للمرة الأولى فى تاريخ النادى.

وتنافس محمد النني على الجائزة مع صانع الألعاب البرازيلي الذي يحمل الجنسية الإماراتية، فابيو ليما لاعب الوصل الإماراتي، ولوكاس بيمنتا لاعب الوحدة.

وحقق محمد النني إنجازا تاريخيا، بعدما قاد فريق الجزيرة للتتويج بلقب كأس الرابطة الإماراتية لموسم 2024-2025، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بتلك المسابقة. وتوج النني مع فريقه الجزيرة بكأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي، بطل الدوري ليحصد بطولته الثامنة خلال مشواره الاحترافي بالخارج.

كما توج الإيراني سردار آزمون مهاجم شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بعد منافسة مع مواطنه مهدي قائدي (كلباء) وكايو لوكاس (الشارقة)، وذلك خلال احتفال رابطة المحترفين المحلية بنجوم الموسم الماضي 2024-2025.

وهيمن شباب الأهلي على البطولات المحلية الموسم الماضي بإحرازه ثلاثية الدوري وكأس الإمارات وكأس السوبر المحلية إضافة إلى لقب خارجي هو لقب السوبر الإماراتي-القطري.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري يوم السبت المقبل، إذ يفتتح شباب الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه باستضافة الظفرة في الجولة الأولى.