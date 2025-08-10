كريستال بالاس يتوج بطلا للدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه على حساب ليفربول (فيديو)

فاز كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، ليحرز لقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تعادل مثير 2-2 في ويمبلي، اليوم الأحد.

سجّل البديل جاستن ديفيني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح كريستال بالاس نقطة التعادل، بعدما أهدر محمد صلاح وأليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت ركلات للريدز.

ووضع الوافد الجديد هوغو إيكيتيكي ليفربول في المقدمة بعد مرور أربع دقائق، قبل أن يُعادل جان فيليب ماتيتا النتيجة لكريستال بالاس من ركلة جزاء في الدقيقة 17 بعد عرقلة فيرجيل فان ديك لإسماعيلا سار.

وأعاد جيريمي فريمبونغ، المنضم حديثا إلى ليفربول، التقدم للريدز، حيث استذكر مشجعو ليفربول مهاجمهم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 20، حيث سدد كرة عرضية مرت من القائم.

لكن كريستال بالاس عادل النتيجة مجددا قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، حيث سدد سار كرة قوية في مرمى الحارس أليسون، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.