مقتل حمودي رياض “فارس بناء الأجسام في العراق” ولقطات توثق اللحظة المروعة (شاهد)

في حادثة مأساوية، قُتل البطل الشاب حمودي رياض، المعروف إعلاميا بـ”فارس بناء الأجسام في العراق“، إلى جانب شخصين آخرين، جراء إطلاق نار مروّع وقع داخل إحدى محطات الوقود في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وكانت مديرية شرطة محافظة أربيل قد أعلنت مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار في كويه، مساء الأربعاء، بعد مشادة كلامية بين موظف في محطة وقود وسائق وراكب سيارة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وبيّنت أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه فيه على الفور، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

ونعى الاتحاد العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عبر فيسبوك، وفاة البطل حمودي رياض “إثر حادث غادر وجبان في أربيل”.

وأثارت الحادثة موجة غضب عبر منصات التواصل في العراق، لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظة إطلاق النار وسط مطالبات بمحاسبة الضالعين في الجريمة.

وتصدَّر اسم حمودي رياض المنصات، خاصة أنه يُعَد من أبرز لاعبي بناء الأجسام الشباب في البلاد، وقد عُرف بين زملائه بخلقه العالي وطموحه الكبير.