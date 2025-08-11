طالبها بقرار جريء اتجاه إسرائيل.. “بالأرقام” أبو تريكة يحرج مؤسسات الرياضة الدولية (شاهد)

وجه نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة رسالة قوية إلى المؤسسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مطالبا إياها بإيقاف الفرق الإسرائيلية ومنعها من المشاركة في البطولات الدولية.

إبادة الرياضة في غزة

جاءت هذه الدعوة بعد استشهاد اللاعب سليمان العبيد الملقب “بيليه فلسطين” في غزة، مع الإشارة إلى إحصائيات صادمة ذكرها أبو تريكة للمشهد الرياضي جراء الإبادة في غزة، منها:

استشهاد 760 رياضيا فلسطينيا، منهم 420 لاعب كرة قدم.

تدمير 140 منشأة رياضية في فلسطين.

توحيد المعايير

استند أبو تريكة في مطلبه على مبدأ العدالة وتطبيق المعايير على الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات نفسها كانت قد أوقفت الفرق الروسية عقب العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتساءل أبو تريكة قائلا “أوقفتم روسيا، فمتى ستوقفون الاحتلال الصهيوني؟”، مؤكدا أن الصمت لم يعد مقبولا في ظل ما وصفه بـ”إبادة جماعية” مباشرة وواضحة.

وشدد أبو تريكة على أن القرارات يجب أن تتجاوز مجرد الكلام وتتحول إلى “فعل حقيقي”، مستنكرا تجاهل الهيئات الرياضية لما يحدث منذ نحو عامين، وتحديدا “674 يومًا” منذ بدء الحرب.

تفاعل كبير مع رسالته

لاقت التصريحات التي أدلى بها أبو تريكة تفاعلا كبيرا ودعما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بشجاعته وموقفه في الدفاع عن الحق، معتبرين أنه وجه مكانته ومنبره الإعلامي لتوصيل رسالة إنسانية إلى العالم كله.