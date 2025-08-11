مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال الخليج (فيديو)
11/8/2025
أسفرت قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج لكرة القدم التي جرت اليوم الاثنين عن وقوع الريان القطري والشباب السعودي في المجموعة الثانية، في حين يلتقي زاخو العراقي والعين الإماراتي، والقادسية الكويتي وسترة البحريني في المجموعة الأولى.
وجرت مراسم قرعة دوري أبطال الخليج اليوم في مقر اتحاد كأس الخليج في قطر. وضمت المجموعة الأولى إلى جوار العين وزاخو والقادسية نادي سترة البحريني.
اقرأ أيضاlist of 4 items
المنتخب القطري لكرة السلة يودع بطولة كأس آسيا المقامة بالسعودية
البلايلي يغيب عن الترجي في افتتاح مباريات الدوري التونسي
جنوب إفريقيا تتعادل مع الجزائر في أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)
وفي المجموعة الثانية سيلعب الريان والشباب مع النهضة العُماني وتضامن حضرموت اليمني.
وتنطلق البطولة، التي يحمل دهوك العراقي لقبها، في 16 سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر حتى 14 إبريل/نيسان 2026.
وتلتقي أندية كل مجموعة بنظام الدوري ويتأهل أول فريقين للدور قبل النهائي على أن تلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب.
المصدر: رويترز