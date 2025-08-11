مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال الخليج (فيديو)

أسفرت قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج لكرة القدم التي جرت اليوم الاثنين عن وقوع الريان القطري والشباب السعودي في المجموعة الثانية، في حين يلتقي زاخو العراقي والعين الإماراتي، والقادسية الكويتي وسترة البحريني في المجموعة الأولى.

وجرت مراسم قرعة دوري أبطال الخليج اليوم في مقر اتحاد كأس الخليج في قطر. وضمت المجموعة الأولى إلى جوار العين وزاخو والقادسية نادي سترة البحريني.

وفي المجموعة الثانية سيلعب الريان والشباب مع النهضة العُماني وتضامن حضرموت اليمني.

وتنطلق البطولة، التي يحمل دهوك العراقي لقبها، في 16 سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر حتى 14 إبريل/نيسان 2026.

وتلتقي أندية كل مجموعة بنظام الدوري ويتأهل أول فريقين للدور قبل النهائي على أن تلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب.