الدحيل القطري يتأهل لأبطال آسيا للنخبة بفوز مثير على سيباهان الإيراني (فيديو)

تأهل الدحيل القطري إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعدما حقق فوزا مثيرا 3-2 على سيباهان الإيراني، اليوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي للبطولة.

وحول الدحيل تأخره بهدف مبكر إلى الفوز لينضم وتشينغدو رونغتشن مباشرة إلى 22 فريقا تأهلوا بالفعل إلى مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وأشعل سيباهان أجواء المباراة مبكرا عندما تقدم بعد دقيقتين فقط من صفارة البداية، إذ أخفق دفاع الدحيل في تشتيت كرة من ركلة ركنية بالشكل المطلوب لتصل إلى محمد أمين حزباوي الذي أسكنها الشباك دون تردد.

ونجح الدحيل في الحفاظ على توازنه ليدرك التعادل في الدقيقة 11 عن طريق إبراهيم بامبا الذي تلقى كرة من ركنية وصوبها بضربة رأس في الشباك ببراعة.

وتقدم الدحيل في الدقيقة 24 عن طريق الوافد الجديد عادل بولبينة، إذ تلقى طولية واستلم الكرة ببراعة عند حدود منطقة الجزاء ثم صوبها مباشرة لترتطم بأسفل العارضة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 33، عزز الدحيل تقدمه بهدف ثالث سجله الوافد الجديد الآخر شيشتوف بيونتيك الذي استغل خطأ دفاعيا واستحوذ على الكرة منطلقا إلى منطقة الجزاء قبل أن يصوب الكرة بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أضاف ميلاد زكيبور الهدف الثاني لسيباهان لتنتهي المواجهة بفوز الدحيل 3-2.

وجاء الفوز في مباراة اليوم والتأهل ليكتسب الدحيل دفعة هائلة قبل بداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري القطري للمحترفين، حيث يستهل مشواره في المسابقة يوم السبت المقبل بلقاء الشحانية.