عقوبات قاسية بحق حكم إنجليزي بسبب تعليقاته على يورغن كلوب

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف الحكم السابق في الدوري الممتاز ديفيد كوت لمدة ثمانية أسابيع، وذلك بسبب تعليقاته عن مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع العام الماضي.

وكانت لجنة حكام كرة القدم الإنجليزية، قد أقالت كوت في يوليو/تموز 2020، بعد انتشار مقطع فيديو يسيء فيه الحكم إلى كلوب، وبعد تحقيق شامل تم اعتبار أن بقاءه في منصبه غير مقبول.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهاما للحكم (43 عاما) في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تقرر لجنة تنظيمية مستقلة إيقافه ثمانية أسابيع إلى جانب حضوره شخصيا برنامجا تثقيفيا إلزاميا. وأقر كوت بالتهمة.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن الحكم تصرف “بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة بما يتعارض مع المادة ئي3.1 من لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إيقاف كوت عن ممارسة أي أنشطة تحكيمية تابعة له حتى يونيو 2026.

يذكر أن صحيفة (ذا صن) البريطانية، كانت قد نشرت مقطع فيديو، قالت إنه يُظهر كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيضا، أثناء عمله كحكم في بطولة أوروبا 2024.