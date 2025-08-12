كريستال بالاس ينتقد استبعاده من الدوري الأوروبي

انتقد نادي كريستال بالاس بشدة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي بسبب انتهاكه المزعوم لقواعد ملكية الأندية المتعددة، مما أعطى مكانه لنوتنغهام فورست.

يرى نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم أن “الجدارة الرياضية أصبحت بلا معنى” عقب قرار ا(يويفا) باستبعاده من المشاركة في البطولة ورفض محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف الذي تقدم به.

وقرر يويفا، يوم 11 يوليو/تموز الماضي، استبعاد كريستال بالاس، الفائز بلقب كأس إنجلترا الموسم الماضي، من اللعب في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الأوروبي، وتحويله إلى اللعب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة الثالثة من حيث ترتيب الأهمية لمسابقات الأندية الأوروبية.

ويأتي قرار يويفا بعد أن قال إنه اعتبارا من أول مارس/آذار الماضي، كان لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور سيطرة أو نفوذ في كل من ناديي كريستال بالاس وأولمبيك ليون الفرنسي، الذي يشارك أيضا في الدوري الأوروبي.

وتقدم كريستال بالاس باستئناف ضد هذا القرار، لكن (كاس) أعلنت أمس الاثنين أن النادي اللندني خسر استئنافه، ومن المتوقع أن يلعب نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي بدلا منه في بطولة الدوري الأوروبي، التي تعد البطولة الثانية من حيث الأهمية بين مسابقات الأندية الأوروبية، التي تقام تحت رعاية يويفا.

وجاء في بيان صادر عن كريستال بالاس: “في الوقت الذي كان من المفترض أن نحتفل فيه بفوزنا بدرع المجتمع في ويمبلي، يظهر قرار يويفا وقرار كاس أن الجدارة الرياضية أصبحت بلا معنى”.

وأضاف النادي الإنجليزي “عندما توجنا بكأس الاتحاد الإنجليزي عقب انتصارنا على مانشستر سيتي في ذلك اليوم التاريخي من شهر مايو/أيار، حصل مدربنا ولاعبونا على حق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، لقد تم حرماننا من تلك الفرصة”.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه “يبدو أن بعض الأندية والمنظمات والأفراد يتمتعون بنفوذ وامتيازات فريدة”.

وتابع: “لقد حطم هذا التأثير المتزايد وغير الصحي آمال وأحلام جماهير كريستال بالاس، ولا يبشر بالخير للفرق الطموحة في أنحاء أوروبا التي تتنافس على التقدم في ظل تطبيق القواعد والعقوبات بشكل غير متكافئ وواضح”.