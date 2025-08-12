ليفاندوفسكي يريد العودة إلى صفوف منتخب بلاده بعد خلاف على شارة القيادة

أكد يان أوربان، مدرب منتخب بولندا، أن روبرت ليفاندوفسكي الهداف التاريخي للفريق، يريد العودة مجددا إلى صفوف منتخب بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن ليفاندوفسكي (36 عاما) غاب عن منتخب بولندا بعد خلاف مع المدرب السابق، ميخال بروبيرز، اعتراضا على نزع شارة قيادة الفريق منه وتسليمها إلى زميله بيوتر زيلينسكي.

أشار أوربان الذي يقود بولندا خلفا لبروبيرز منذ يوليو/تموز إلى أن ليفاندوفسكي جاهز الآن للعودة وتعزيز صفوف منتخب بلاده في مشوار تصفيات كأس العالم.

وأضاف “لا أريد التحدث مع ليفاندوفسكي فقط، بل مع زيلينسكي وبقية اللاعبين”.

وبشأن هوية قائد الفريق، قال مدرب بولندا “القرار قراري، ولكن أريد أيضا الاستماع لآراء اللاعبين”.

وأحرز ليفاندوفسكي 85 هدفا خلال 158 مباراة دولية بقميص منتخب بولندا، الذي يستعد لخوض مباراتين أمام هولندا وفنلندا يومي 4 و7 سبتمبر/أيلول المقبل.

يحتل منتخب بولندا المركز الثالث في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم، بعد فنلندا وهولندا.