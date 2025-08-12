مقتل هيثم سمير.. نهاية مأساوية لأسطورة “الدريفت” المصري بعيدا عن سباقات السيارات

رغم مسيرته الرياضية الحافلة، انتهت حياة البطل الدولي هيثم سمير بحادث مؤسف بعيدًا عن عالم سباقات السيارات، إثر مشاجرة على قطعة أرض في قليوب شمالي مصر.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فقد وقعت المشاجرة أمس الاثنين، إذ تلقى قسم الشرطة إخطارًا من المستشفى يفيد بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وكشف التحقيق أن الضحية كان في جولة تفقدية لأرضه مع شريكه، حيث نشب خلاف حاد مع نجل خفير هذه الأرض حول رغبة سمير في إنهاء عمل والد الأخير.

وتصاعدت المشادة إلى عراك، انتهى بقيام الجاني بإطلاق عيار ناري من خرطوش أردى البطل الشاب قتيلًا. وقد تمكنت السلطات من ضبط القاتل والسلاح المستخدم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن وصدمة

مشهد الحزن والصدمة سيطر على أجواء مشرحة مستشفى بنها، حيث توافد العشرات من أقارب وأصدقاء هيثم سمير لتوديع الشاب الذي عُرف بأخلاقه ونشاطه التجاري البارز في سوق السيارات.

من هو هيثم سمير؟

هيثم سمير هو أحد أبرز أبطال سباقات السيارات في مصر والعالم العربي؛ لمع اسمه في سباقات “الدريفت” (الانجراف) وسباقات السرعة.

بدأ رحلته بطلا هاويا، ثم فرض نفسه على ساحات السباقات المحلية والدولية، ممثلًا لمصر في نهائيات “ريد بُل كار بارك دريفت” في دبي والأردن.

حقق هيثم عدة ألقاب في بطولات مثل STT Time Trials وBattle Of The Wheels وEgypt Speed Challenge.

كما حظي برعاية شركات كبرى، وكان له دور فاعل في تنظيم الفعاليات الرياضية، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة مجتمع السيارات المصري والعربي.