“أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين”.. رسالة من الاتحاد الأوروبي على أرضية ملعب السوبر (فيديو)

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عبارة “أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين” في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية بين توتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تحصد أرواح آلاف الأطفال والأبرياء يوميا، كما تأتي بعد أيام من الرسالة التي وجهها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، متسائلا عن سبب وكيفية مقتل نجم منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد، الملقب بـ”بيليه فلسطين”، جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلن (يويفا) عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، لتقديم مساعدات عاجلة لأطفال غزة، في إطار شراكة مع 3 جمعيات خيرية متخصصة في تقديم الدعم الإنساني للأطفال المتضررين من الحروب حول العالم.

وأكدت مؤسسة الاتحاد الأوروبي للأطفال أن هذه المبادرة تهدف إلى إنقاذ الأطفال ومساعدتهم في مناطق النزاعات، وعلى رأسها قطاع غزة، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه يعيش “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.