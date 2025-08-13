رياضة|المملكة المتحدة

توماس فرانك يختار روميرو قائدا لفريق توتنهام خلفا لسون

روميرو قائدا لفريق توتنهام خلفا لسون (رويترز)
أعلن توتنهام الإنجليزي الأربعاء، أن كريستيان روميرو، سيصبح قائد الفريق في الموسم الجديد خلفا لهيونغ مين سون.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لتوتنهام أن توماس فرانك، المدير الفني، اختار روميرو ليحمل شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد، لاسيما وأنه كان نائبا للقائد بجانب جيمس ماديسون في أغسطس/آب 2023.

وأشار النادي إلى أن فرانك سيعلن عن مجموعة قادة الفريق عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وكان روميرو الفائز بكأس العالم، انضم لتوتنهام من أتالانتا في صيف 2021، بعد أن تم اختياره كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021.

المصدر: الألمانية

