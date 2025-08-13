توماس فرانك يختار روميرو قائدا لفريق توتنهام خلفا لسون

أعلن توتنهام الإنجليزي الأربعاء، أن كريستيان روميرو، سيصبح قائد الفريق في الموسم الجديد خلفا لهيونغ مين سون.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لتوتنهام أن توماس فرانك، المدير الفني، اختار روميرو ليحمل شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد، لاسيما وأنه كان نائبا للقائد بجانب جيمس ماديسون في أغسطس/آب 2023.

Cristian Romero has been named as our new captain by Thomas Frank following the departure of Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2025

وأشار النادي إلى أن فرانك سيعلن عن مجموعة قادة الفريق عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وكان روميرو الفائز بكأس العالم، انضم لتوتنهام من أتالانتا في صيف 2021، بعد أن تم اختياره كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021.