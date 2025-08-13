راشفورد يهاجم مانشستر يونايتد ويتهم إدارته بالتخبط

بعد أيام قليلة من انتقاله لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وجّه المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، انتقادات عنيفة لإدارة ناديه السابق مانشستر يونايتد، حيث وصف النادي بأنه رجعي، داعيا إدارة النادي إلى ضرورة وضع خطة محددة والالتزام بها.

قال راشفورد في مقابلة مع النجمين جاري لينيكر وميكا ريتشاردز عبر قناة (سكاي سبورتس) “أي فريق ناجح لفترة طويلة، يكون لديه مبادئ واضحة يجب على كل مدرب أو لاعب جديد الالتزام بها أو الإضافة إليها”.

وأضاف “في بعض الأحيان، يكون يونايتد متعطشا للفوز بالألقاب، ويحاول التأقلم على ذلك بضم لاعبين جدد لتحقيق هذا الهدف، لكن هذا مجرد رد فعل”.

وواصل اللاعب “إذا تغيرت خطط النادي باستمرار، فلا تتوقع أن يفوز الفريق بلقب الدوري بل بإمكانه الفوز ببعض الكؤوس لأن الفريق يقوده مدرب مميز، ويضم لاعبين مميزين لديهم عقلية الفوز، لأن الكؤوس لا تتحقق بالصدفة”.

واستطرد “يقال إن مانشستر يونايتد يمر بمرحلة انتقالية من سنوات، ولكن لنمر بهذه المرحلة الانتقالية عليها أن نبدأها أولا، لذا الوضع يبدو وكأننا لم نبدأ المرحلة الانتقالية بالفعل”.

وأوضح “المرحلة الانتقالية تستلزم وضع خطة واضحة والالتزام بها، وهي خطوة ليست سهلة، وإذا لم تسر الأمور بشكل صحيح، ستطالب الجماهير بضرورة التغيير، واختتم راشفورد “أتحدث عن ضرورة التعامل مع الوضع الحالي بواقعية، لقد مر على قيادة الفريق العديد من المدربين بأفكار وخطط مختلفة من أجل تحقيق الفوز، وينتهي بنا المطاف بأننا ما زلنا في منتصف الطريق أو ربما منطقة محايدة”.