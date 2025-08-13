لايبزيغ يقترب من التعاقد مع البرازيلي رومولو مهاجم غوزتبه التركي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم اقترب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي رومولو من فريق غوزتبه التركي.

وذكرت التقارير أن لايبزيغ توصل إلى اتفاق مع اللاعب، وبقي فقط التوصل إلى اتفاق مع ناديه.

ويتوقع أن يخضع رومولو للفحص الطبي هذا الأسبوع، وذكرت التقارير أن لايبزيغ سيدفع 20 مليون يورو (23.4 مليون دولار) للتعاقد معه.

وفي الموسم الماضي، سجل رومولو 13 هدفا ومرر تسع تمريرات حاسمة في 29 مباراة بالدوري التركي.

وذكرت التقارير أن لايبزيغ يفاوض مهاجم وولفرهامبتون فابيو سيلفا، وكانت هناك شائعات مؤخرا تفيد بعودة كريستوفر نكونكو، الذي يلعب في تشيلسي حاليا.