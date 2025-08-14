إدانة واسعة لممارسات عنصرية ضد مهاجم توتنهام الإنجليزي

انتقد توتنهام بشدة تعرض مهاجمه الفرنسي ماتيس تيل لإساءات عنصرية بعد مباراة الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء.

وكان تيل صاحب البشرة السمراء، البالغ من العمر 20 عاما، أحد لاعبي توتنهام اللذين فشلا في تسجيل ركلتي جزاء، ليخسر الفريق بركلات الترجيح.

وذكر توتنهام في بيان: “نشعر بالاشمئزاز إزاء الإساءة العنصرية التي تعرض لها ماتيس تيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة في كأس السوبر الأوروبي الليلة الماضية”.

We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat. Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards – hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025

وأضاف: “أظهر ماتيس شجاعة وجرأة في تنفيذ ركلة الجزاء، لكن من أساءوا إليه جبناء، يختبئون وراء أسماء مستخدمين وملفات تعريف مجهولة لنشر آرائهم البغيضة”.

وأكد توتنهام أن النادي سيعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ “أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص نتمكن من تحديد هويته… نحن ندعمك يا ماتيس”.

من جانبها، أدانت منظمة “كيك أوت” التي تكافح التمييز العنصري التصرف، وقالت إن على اللاعبين التركيز قبل تنفيذ ضربات الترجيح في المستقبل، وذلك بعد الإساءة التي تعرض لها تيل.

وجاء في بيان المنظمة: “إذا كنت لاعبا من أصحاب البشرة السمراء، سيكون عليك التفكير في سبب رغبتك في تنفيذ ضربة الجزاء، وهذا هو الحال في كرة القدم حاليا والحقيقة المحزنة أن ذلك ليس بالأمر الجديد”.

وأضاف: “يتعرض اللاعبون بشكل دائم لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويرغبون في وجود رد فعل ونحن نريد ذلك أيضا”.

وتابع البيان: “إن مساءلة المخالفين وشركات التواصل الاجتماعي هي أمر أساسي، لكن ذلك لا يتم تطبيقه”.

وأوضح: “يجب على اتحادات كرة القدم وهيئة تنظيم الاتصالات أن تتكاتف لوضع خطة أفضل لحماية اللاعبين”.