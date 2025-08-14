شاهد: أهداف فوز باريس سان جيرمان على تونتهام والتتويج بكأس السوبر الأوروبي

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 – 2، الأربعاء.

لم يستفد توتنهام من تقدمه بهدفين أحرزهما فان دي فين وكريستيان روميرو في الدقيقتين 39 و48.

وأدرك الفريق الباريسي التعادل في توقيت قاتل بهدفين للبديلين لي كانج إن وغونسالو راموس في الدقيقتين 85 و94، ليمتد اللقاء لركلات الترجيح مباشرة، التي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 4 – 3.

وحقق سان جيرمان لقب النسخة 50 من السوبر الأوروبي، ليعوض خسارته هذا اللقب في نسخة عام 1996 أمام يوفنتوس الإيطالي، ليجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر هذا العام، ويعوض خسارته في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي، منتصف يوليو/تموز الماضي.

أما توتنهام ففشل في الفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، مكتفيا بلقب الدوري الأوروبي في 2025، وأخفق النادي اللندني أيضا في أن يكون سابع فريق إنجليزي يحقق السوبر الأوروبي بعد ليفربول (أربع مرات)، وتشيلسي (مرتين)، مقابل تتويج وحيد لأندية نوتنغهام فورست وأستون فيلا ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.