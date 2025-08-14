تشيلسي يخصص جزءا من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
14/8/2025
وافق نادي تشيلسي الإنجليزي ولاعبوه على التبرع بجزء من جائزة الفوز بكأس العالم للأندية لعائلة المهاجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.
وحصل فريق تشيلسي على مكافأة قدرها 11 مليون و400 ألف جنيه إسترليني جراء الفوز بلقب المونديال تقسم بين أعضاء الفريق، من أصل 87 مليون جنيه إسترليني خصصت للفريق الفائز.
وسيتم التبرع بجزء من هذا المبلغ لعائلة جوتا وسيلفا، حيث تم التوصل لهذا القرار بشكل مشترك بين النادي واللاعبين. ومن المقرر أن تقام مراسم تأبين جوتا وسيلفا خلال الأسبوع الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتوفي جوتا جناح ليفربول وشقيقه، الذي كان أيضا لاعبا في نادي بينافيل البرتغالي، في حادث سيارة في إسبانيا في 3 يوليو/تموز.
