ريال مدريد يتعاقد مع الأرجنتيني الشاب ماستانتونو لستة مواسم

قدم نادي ريال مدريد الإسباني،اليوم الخميس، لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو للجماهير ووسائل الإعلام.

ووقع ماستانتونو، البالغ من العمر 17 عاما، عقدا مع ريال مدريد لمدة 6 مواسم في حضور رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وأصبح ماستانتونو مؤخرا، أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني.

وانضم ماستانتونو للريال قادما من صفوف ريفر بليت، حيث حطم معه العديد من الأرقام القياسية.

ويتمتع ماستانتونو برؤية ثاقبة، وخاض 61 مباراة وسجل 10 أهداف مع ريفر بليت، بعدما انضم إلى أكاديمية النادي في عام 2019، وأصبح في يناير/كانون الثاني 2024، وهو في سن الـ16، أحد أصغر اللاعبين في تاريخ النادي الأرجنتيني الذين خاضوا مباراة رسمية.

وفي فبراير/شباط 2024، سجل ماستانتونو أول أهدافه وحطم رقما قياسيا آخر، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا مع ريفر بليت في سن 16 عاما و5 أشهر و24 يوما.

وفي مارس/آذار من نفس العام، فاز ماستانتونو بأول ألقابه، كأس السوبر الأرجنتيني. وبفضل أدائه المميز، استدعاه ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتيني، لصفوف المنتخب الأول في يونيو/حزيران.

وجاء الظهور الرسمي الأول لماستانتونو في المواجهة أمام تشيلي وقد بلغ17 عاما و9 شهور و22 يوما، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك رسميا مع المنتخب الوطني الأول.