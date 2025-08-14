ليفربول يعزز دفاعه بضم لاعب جديد قبل المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي
واصل أرنه سلوت مدرب ليفربول تعزيز تشكيلته عشية المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن النادي توصل لاتفاق للتعاقد مع المدافع الشاب جوفاني ليوني قادما من بارما.
ولم تُكشف أي تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة صفقة انتقال اللاعب المنتمي للفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بلغت 26 مليون يورو (30.34 مليون دولار).
ويستهل فريق المدرب سلوت حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف بورنموث، غدا الجمعة، في ليلة يُنتظر أن تكون عاطفية في ملعب أنفيلد بعد وفاة المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه في حادث سيارة في يوليو/تموز الماضي.
وسينضم المدافع الشاب إلى فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وجو غوميز، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الغد بعد عودته مؤخرا من إصابة في وتر العرقوب، ليعزز خيارات سلوت في مركز قلب الدفاع الذي أظهر نقاط ضعف خلال الفترة التحضيرية للموسم.