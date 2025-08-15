الإثارة الكروية تقتحم أوروبا من بوابة ثلاثة من دورياتها الكبرى

تعود المتعة والإثارة لتتوهج مجددًا في ملاعب القارة الأوروبية، مع انطلاق منافسات ثلاثة من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، اليوم الجمعة 15 أغسطس/آب، في مشهد كروي طال انتظاره.

في إنجلترا، يبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الذي توّج به الموسم الماضي، بمواجهة جماهيرية مرتقبة أمام بورنموث على ملعب “أنفيلد”.

فيما تتجه الأنظار إلى قمة الجولة الأولى، حين يلتقي مانشستر يونايتد وغريمه أرسنال على ملعب “أولد ترافورد” بعد غد الأحد، في صدام كلاسيكي يعد بالكثير.

في إسبانيا، يرفع الستار على “الليغا” بمباراتين، جيرونا يصطدم برايو فايكانو، بينما يواجه فياريال ضيفه العائد إلى الأضواء رايو أوفييدو.

أما برشلونة، حامل اللقب، فيبدأ مشواره غدًا السبت ضيفًا على مايوركا، بحثًا عن بداية قوية تثبت جدارته بلقب الموسم الماضي.

وفي فرنسا، يفتتح رين الموسم باستضافة أولمبيك مارسيليا وصيف النسخة الماضية، قبل أن يدخل باريس سان جيرمان، البطل التاريخي وصاحب الرقم القياسي في التتويج (13 مرة)، أجواء المنافسة عندما يحل ضيفا على نادي نانت يوم الأحد، في ختام الجولة الأولى.