قرعة دوري أبطال آسيا.. صدامات قوية للأندية العربية بدور المجموعات

أُجريت، اليوم الجمعة، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، للموسم الجديد 2025-2026، وهي البطولة التي تنطلق في السادس عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتم تقسيم الفرق الـ32 بواقع 16 فريقا من منطقة الشرق ومثلهم من منطقة الغرب إلى ثماني مجموعات، هي ما يلي:

المجموعة الأولى:

الوصل (الإمارات)، الاستقلال (إيران)، المحرق (البحرين)، الوحدات (الأردن).

المجموعة الثانية:

الأهلي (قطر)، أنديجون (أوزبكستان)، أركاداغ (تركمانستان)، الخالدية (البحرين).

المجموعة الثالثة:

سيباهان (إيران)، الحسين (الأردن)، موهون باجان سوبر جاينت (الهند)، آهال (تركمانستان).

المجموعة الرابعة:

النصر (السعودية)، الزوراء (العراق)، الاستقلال (طاجيكستان)، جوا (الهند).

المجموعة الخامسة:

بيجين (الصين)، ماكارثر (أستراليا)، تاي بو (هونغ كونغ)، كونغ آن هانوي (فيتنام).

المجموعة السادسة:

غامبا أوساكا (اليابان)، نام دينه (فيتنام)، راتشابوري (تايلاند)، إيسترن (هونغ كونغ).

المجموعة السابعة:

بانكوك يونايتد (تايلاند)، سيلانغور (ماليزيا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)، بيرسيب باندونغ (إندونيسيا).

المجموعة الثامنة:

بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)، باثوم يونايتد (تايلاند)، كايا ايلويلو (الفلبين)، تامبنيز روفرز (سنغافورة).