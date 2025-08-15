قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات قوية لأندية السعودية

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، التي أُجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية للأندية الخليجية، خصوصا أندية السعودية.

ويخوض الأهلي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والهلال والاتحاد مواجهات صعبة في مرحلة الدوري للمسابقة القارية التي ستنطلق في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

ويبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في جدة، ثم يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي على الملعب نفسه.

ثم يلاقي السد القطري والشرطة العراقي، قبل أن يعود لاستضافة الشارقة الإماراتي والغرافة القطري، ثم يخوض آخر مواجهتين خارج ملعبه أمام الدحيل القطري والوحدة الإماراتي.

أما الاتحاد، فيستضيف شباب الأهلي الإماراتي، وناساف الأوزبكي في جدة، ثم يسافر لمواجهة السد القطري والشرطة العراقي، قبل أن يلتقي الشارقة الإماراتي والغرافة القطري بالمملكة العربية السعودية، ثم يختتم مشواره بملاقاة الدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج الملعب.

في حين يبدأ الهلال مواجهاته بلقاء السد القطري بالرياض، ثم يلاقي الشرطة العراقي على ملعب آرينا بالمملكة، ثم يخرج لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دبي، وناساف كارشي الأوزبكي.

يستضيف الهلال فريق الدحيل القطري والوحدة الإماراتي، قبل أن ينهي مشواره خارج ملعبه، أمام الشارقة الإماراتي والغرافة القطري.

وفي منطقة الشرق، يخوض نادي أولسان الكوري الجنوبي الباحث عن اللقب القاري الثالث مواجهات قوية أمام بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي وسانفريتشي هيروشيما الياباني وتشنغدو الصيني وشنغهاي بورت الصيني وفيسل كوبي الياباني وشنغهاي شينهوا الصيني وماتشيدا الياباني.

بينما يتقابل فيسل كوبي بطل الدوري الياباني مع أندية أولسان وملبورن سيتي وسول الكوري الجنوبي وتشنغدو وشنغهاي بورت وجوهور دار التعظيم الماليزي وشنغهاي شينهوا وجانجون الكوري الجنوبي.

أما شنغهاي بورت بطل الدوري الصيني فيلعب مع أولسان وفيسل كوبي وسول وماتشيدا وبوريرام يونايتد وجوهور دار التعظيم وسانفريتشي هيروشيما وجانجون.