النصر السعودي يتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ
أنهى نادي النصر السعودي اتفاقه مع بايرن ميونخ الألماني بشأن التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان بدءا من الموسم الجديد.
وفي بيان له عبر حسابه على منصة إكس، قال نادي النصر “أنهت إدارة شركة النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونخ الألماني. يمتد عقد كومان مع النصر حتى عام 2028”.
وسيرتدي كومان (29 عاما)، الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، القميص رقم 21 في النصر.
وبدأ كومان مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2013-2014 لينتقل إلى يوفنتوس في العام التالي قبل إعارته إلى بايرن ميونخ في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل التعاقد معه بشكل دائم حتى انتقاله إلى النصر.
وقضى كومان 10 سنوات مع بايرن ميونخ، حقق خلالها 21 لقبا مختلفا بعدما خاض 339 مباراة في المسابقات كافة.
النجم الفرنسي كينجسلي كومان يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#كومان_نصراوي 💛 pic.twitter.com/qTTAHsnQ2P
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 15, 2025
وكان النصر قد تعاقد، الأسبوع الماضي، مع المدافع إنيجو مارتينيز في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، وكذلك البرتغالي غواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي.