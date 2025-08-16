بـ10 لاعبين.. أستون فيلا يفرض التعادل السلبي على نيوكاسل يونايتد (فيديو)

تعادل فريقا أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة حصول إزري كونساه مدافع أستون فيلا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 66، ومع ذلك لم يتمكن نيوكاسل من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في بداية مشوارهما بالبطولة.

وكانت منافسات الدوري الإنجليزي قد انطلقت، أمس الجمعة، بلقاء ليفربول حامل اللقب مع بورنموث، حيث فاز ليفربول بأربعة أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نيوكاسل في الجولة المقبلة، بينما يلتقي أستون فيلا مع برينتفورد.