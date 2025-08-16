تطبيق قانون جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز يثير دهشة الجماهير

شهدت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز تطبيقًا جديدًا للقوانين المعدّلة بالموسم الجديد 2025-2026، وذلك خلال المباراة التي جمعت توتنهام وبيرنلي على ملعب “توتنهام” مساء السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفظ حارس بيرنلي مارتن دوبرافكا بالكرة أكثر من المدة المسموح بها وهي 8 ثوان، ليعاقبه حكم المباراة مايكل أوليفر بمنح توتنهام ركلة ركنية وفقًا للنظام الجديد، مما أدهش الجماهير.

ويأتي القانون الجديد ضمن توجه رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين “PGMOL” لتقليل إهدار الوقت وزيادة زمن اللعب الفعلي، حيث يبدأ الحكم العدّ التنازلي بمجرد سيطرة الحارس على الكرة، رافعًا يده لتنبيهه بقرب انتهاء المدة.

وبذلك أصبح دوبرافكا أول حارس مرمى تتم معاقبته بالقانون الجديد، في واقعة قد تشكل ملامح جديدة لأسلوب اللعب هذا الموسم.