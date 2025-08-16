صلاح وضع بصمته.. ليفربول يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على بورنموث (فيديو)

استهل ليفربول مهمته في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب ومثير على ضيفه بورنموث 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، على ملعب الأنفليد، في أولى مباريات الموسم الجديد للمسابقة.

تقدَّم الوافد الجديد الفرنسي هوغو إيكتيكي لليفربول بهدف أول في الدقيقة 37، وأضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49، بينما نجح الغاني أنطوان سيمينيو في إدراك التعادل لبورنموث بهدفين متتالين في الدقيقتين 64 و76، لكن الإيطالي فيديريكو كييزا أنقذ الموقف عندما نجح في إحراز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ثم وضع النجم المصري بصمته، بإحراز الهدف الرابع والأخير في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+94)، لتنتهي المباراة بفوز مهم ومثير لأبطال الدوري.

بهذه النتيجة حصد الريدز أول ثلاث نقاط، ونجح في عبور أولى مواجهاته نحو سعيه للحفاظ على اللقب الثمين، في حين خرج بورنموث دون نقاط، بعدما كان قاب قوسين من خطف نقطة التعادل.

وسبق انطلاق المباراة وقوف الفريقين دقيقة حدادا على اللاعب البرتغالي دييغو جوتا مهاجم ليفربول السابق، الذي لقي مصرعه هو وشقيقه أندريه سيلفا، في حادث سيارة بإسبانيا في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

كما وضع لاعبو الفريقين شارة سوداء على الأذرع، تنفيذا لقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء الماضي، بإلزام كل فرق الدوري بالوقوف دقيقة حدادا على اللاعب، خلال مباريات الجولة الأولى، مع ارتداء جميع لاعبي الأندية والأجهزة الفنية شارات سوداء، مع عرض رسائل وصور تكريمية على الشاشات الكبيرة في الملاعب.