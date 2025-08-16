هالاند والصفقات الجديدة يقودان السيتي للفوز على ولفرهامبتون 4-0 (فيديو)

استهل مانشستر سيتي مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز كبير خارج الملعب على ولفرهامبتون بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على استاد مولينيو بمدينة ولفرهامبتون، بالأسبوع الأول للمسابقة.

افتتح الرباعية النرويجي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 34، عندما تلقى عرضية من الجبهة اليمنى، مررها الجناح ريكو لويس، لم يجد هالاند صعوبة في إيداعها بالمرمى. وبعد ثلاث دقائق فقط بالدقيقة 37، أضاف الهولندي تياني ريندرز الهدف الثاني إثر تمريرة من النرويجي أوسكار بوب. ثم عاد هالاند لهز الشباك مجددا، بإحراز هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 81، من تمريرة تياني ريندرز، وبعد دقيقة واحدة اختتم الفرنسي ريان شرقي الرباعية.

وجاء أداء السيتي والنتيجة التي حققها بمشاركة الصفقات الجديدة، لتطمئن الإسباني بيب غوارديولا على نجاح تلك الصفقات، خاصة الهولندي تياني ريندرز والفرنسي ريان شرقي، اللذين ظهرا بمستوى جيد، ونجحا في إحراز هدفين من الأربعة.

وتنتظر مانشستر سيتي مواجهة قوية في الجولة القادمة عندما يستضيف توتنهام على ملعبه “الاتحاد” يوم السبت المقبل، بينما يحل وولفرهامبتون ضيفا على بورنموث في اليوم نفسه.