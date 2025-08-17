باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بالفوز على نانت (فيديو)

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بفوز صعب على مضيفه نانت 1-صفر في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب لا بوجوار.

وأحرز البرتغالي فيتينيا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ67 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه النقاط الثلاث الأولى في مشوار الدفاع عن اللقب.

المواجهة جاءت متوازنة في شوطها الأول مع محاولات جادة من نانت بقيادة المهاجم المصري مصطفى محمد الذي شارك أساسيًّا، إلا أن خبرة لاعبي باريس سان جيرمان وحسم فيتينيا رجّحا كفة الضيوف.