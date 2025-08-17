حمزة شيماييف بطل العالم لفنون القتال المختلطة “UFC” بعد 5 جولات استثنائية (شاهد)

في ليلة حماسية احتضنها مركز يونايتد في شيكاغو لبطولة فنون القتال المختلطة (UFC 319)، أظهر الشيشاني حمزة شيماييف أداءً استثنائيًّا أمام حامل اللقب الجنوب إفريقي دريكس دو بليسيس، ليحقق فوزًا ساحقًا بالنقاط، ويحصد لقب بطل العالم الجديد في الوزن المتوسط.

ونجح شيماييف في فرض سيطرته المطلقة على مدار خمس جولات، بدءًا بإسقاط دو بليسيس أرضًا خلال أول 10 ثوانٍ، فارضًا سيطرة أرضية شبه تامة داخل الحلبة منذ الجولة الأولى.

Dricus Du Plessis and Khamzat Chimaev go the distance…. 🏆 How did you score our #UFC319 main event?! pic.twitter.com/m08j8NqNdU — UFC Europe (@UFCEurope) August 17, 2025

تكرر السيناريو ذاته في الجولتين الثانية والثالثة، إذ واصل شيماييف إسقاط منافسه أرضًا وفرض هيمنته الكاملة، مانعًا عنه أي محاولة للهجوم أو قلب الموازين.

ومع الدخول للجولات الأخيرة، لم تتغير استراتيجية شيماييف: سلاسل مصارعة متقنة وتحكم كامل داخل الحلبة، بينما عجز دو بليسيس عن إيجاد أي حلول ناجعة.

وحاول البطل المنهك هجمة أخيرة في نهاية النزال، لكنه لم ينجح في قلب النتيجة، ليحسم الحكام النزال بإجماع (50-44 x3) لصالح شيماييف الذي رفع رصيده إلى 15-0.

وبهذا الانتصار الكبير، أصبح حمزة شيماييف خامس بطل يُتوَّج باللقب خلال ثلاث سنوات فقط في هذا الوزن، معلنًا بداية مرحلة جديدة في قسم الوزن المتوسط تحت سيطرته شبه المطلقة.