كالافيوري يقود أرسنال للفوز على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

استهل أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على مضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر الأحد، في قمة مباريات الجولة الأولى بالمسابقة.

ويسعى أرسنال، صاحب المركز الثاني في آخر ثلاث مواسم، إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ عشرين عاما، وبالتحديد منذ موسم 2004/2003، حينما حقق اللقب بدون هزيمة، بقيادة مدربه السابق الفرنسي أرسين فينغر، ونجومه تيري هنري ودينيس بيركامب وغيرهم.

على الجانب الآخر، تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى في أول ظهور، وهو الذي يسعى لمحو آثار الموسم الماضي الذي أنهى فيه الفريق الدوري في المركز الخامس عشر، وهو اسوأ ترتيب للفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة.

وسجل ريكاردو كالافيوري هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 13. ويستعد أرسنال لمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى، وسيحلّ مانشستر يونايتد ضيفا على فولهام في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.