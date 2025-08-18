إسبانيول يقلب الطاولة على ضيفه أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني (فيديو)

تلقى فريق أتلتيكو مدريد خسارة مؤلمة في انطلاق مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم أمام مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى، مساء الأحد.

تقدم الفريق المدريدي بهدف سجله النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 37 من ركلة حرة، سددها بطريقة رائعة.

وعاند الحظ جوليان ألفاريز عندما حرمه القائم من تسجيل هدف ثان في الدقيقة 57.

لكن الفريق الكتالوني قلب الطاولة على ضيفه، حيث أدرك التعادل بهدف ميجيل آنخيل في الدقيقة 73، وانتزع الفوز بهدف ثان سجله بيري ميلا في الدقيقة 84.