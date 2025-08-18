الشرطة تقرر منع مشجع لليفربول من دخول الملاعب

قررت الشرطة البريطانية منع أحد مشجعي ليفربول من دخول الملاعب، وذلك بعد القبض عليه بتهمة ممارسة العنصرية تجاه اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم فريق بورنموث، وذلك أثناء المباراة التي جمعت بين ليفربول وبورنموث يوم الجمعة الماضي في افتتاح مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-2.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 28، بعدما قام هذا المشجع (47 عاما) بتوجيه إساءة عنصرية ضد اللاعب أنطوان سيمينيو، حيث طُرد المشجع من ملعب الأنفيلد الذي كانت تقام عليه المباراة، قبل القبض عليه في اليوم التالي للمباراة، بتهمة الاشتباه في ارتكابه جريمة إخلال بالنظام العام ذات طابع عنصري، واحتُجز لاستجوابه.

وأفادت شرطة ميرسيسايد بأنه تم الإفراج عن المشجع بكفالة مشروطة، مع استمرار التحقيقات. ونقلت شبكة “Sky Sports” أنه ضِمن شروط الإفراج بكفالة، لا يمكن للرجل حضور أي مباراة كرة قدم منظمة في بريطانيا، ولا الاقتراب لمسافة تقل عن ميل واحد من أي ملعب كرة قدم.

إضافة إلى ذلك، تعرَّض سيمينيو (25 عاما) لإساءة عنصرية على إنستغرام، ليلة الجمعة، حيث نشر اللاعب بعض الإساءات على حسابه، مع تعليق “متى سيتوقف هذا؟”.

وقال اللاعب، الذي سجل هدفين في مرمى ليفربول بهذه المباراة، إن رد الفعل على الحادث أظهر كرة القدم في أفضل حالاتها.

كما كتب اللاعب، يوم السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي “ستبقى ليلة أمس في أنفيلد في ذاكرتي إلى الأبد، ليس بسبب كلمات شخص واحد، ولكن بسبب كيف وقفت عائلة كرة القدم بأكملها معا”.