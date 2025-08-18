نصف دستة.. نيمار يمنى بالهزيمة الأكبر في تاريخه مع سانتوس

تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور الخسارة الأكبر في مسيرته الكروية الأحد وذلك مع فريق سانتوس الذي تعرض لهزيمة مذلة بستة أهداف مقابل لاشيء أمام فاسكو دا غاما ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبعد ما يقرب من 12 عاما من مسيرته الاحترافية بالخارج عاد نيمار إلى سانتوس ناديه القديم الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني عام 2013.

وجاءت عودة نيمار ضمن فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي قادما من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخرا حتى نهاية العام الجاري.

ويواصل سانتوس نتائجه المخيبة للآمال ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة ويبقى مهددا بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقا.

أما فاسكو دا غاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهددا أيضا بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.

أنهى فاسكو دا غاما الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، لكنه أمطر شباك منافسه بخمسة أهداف متتالية خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.