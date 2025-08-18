رياضة|البرازيل

نصف دستة.. نيمار يمنى بالهزيمة الأكبر في تاريخه مع سانتوس

نيمار انتقل لسانتوس قبل نحو سبعة أشهر
نيمار انتقل لسانتوس قبل نحو سبعة أشهر (غيتي إيميجز)
18/8/2025

تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور الخسارة الأكبر في مسيرته الكروية الأحد وذلك مع فريق سانتوس الذي تعرض لهزيمة مذلة بستة أهداف مقابل لاشيء أمام فاسكو دا غاما ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبعد ما يقرب من 12 عاما من مسيرته الاحترافية بالخارج عاد نيمار إلى سانتوس ناديه القديم الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني عام 2013.

وجاءت عودة نيمار ضمن فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي قادما من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخرا حتى نهاية العام الجاري.

ويواصل سانتوس نتائجه المخيبة للآمال ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة ويبقى مهددا بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقا.

أما فاسكو دا غاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهددا أيضا بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.

أنهى فاسكو دا غاما الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، لكنه أمطر شباك منافسه بخمسة أهداف متتالية خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.

المصدر: الألمانية

