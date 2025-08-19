رياضة

تفاعل واسع مع لحظة عفوية لأبو تريكة داخل الاستوديو التحليلي (فيديو)

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة (مواقع التواصل الاجتماعي)
19/8/2025

تفاعل رواد منصات التواصل مع مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة وهو يساعد أحد عمال أستوديو قنوات “بي إن سبورت” في تنظيف الأرضية خلال الاستعدادات للبث.

ولاقى تصرف أبو تريكة إشادة كبيرة من المتابعين، حيث ظهر وهو يمسك بأداة التنظيف ويساعد العامل وسط ضحكات الحاضرين، قائلاً: “كانت شغلانة زمان دي كنت بمسح الأرض”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

واعتبر مغردون أن تصرف أبو تريكة يجسد التواضع والأخلاق، وقال أحد النشطاء: “دروس تربية وأخلاق في كل تصرف”.

وقال amr eid: “هيفضل أسطورتي المفضلة واللاعب المقرب لقلبي بعفوية حديثه وعفوية حركاته دون تصنع ولا تزند حركات بسيطة من إنسان بسيط يثبت نقاء قلبه وحسن تربيته”.

وكتب وطن السلام (ابومحمد): “نجم محترم أسطورة حية قدوة للشباب رياضيا وخلقيا.. فخر للرياضة المصرية والعربية”.

وقالت Lina Kamal: “إنسان جميل ابن أصول ربنا يبارك لوالديه.. بحترمه جدا وأنا زملكاوية على فكرة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان