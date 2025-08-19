تفاعل واسع مع لحظة عفوية لأبو تريكة داخل الاستوديو التحليلي (فيديو)

تفاعل رواد منصات التواصل مع مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة وهو يساعد أحد عمال أستوديو قنوات “بي إن سبورت” في تنظيف الأرضية خلال الاستعدادات للبث.

ولاقى تصرف أبو تريكة إشادة كبيرة من المتابعين، حيث ظهر وهو يمسك بأداة التنظيف ويساعد العامل وسط ضحكات الحاضرين، قائلاً: “كانت شغلانة زمان دي كنت بمسح الأرض”.

واعتبر مغردون أن تصرف أبو تريكة يجسد التواضع والأخلاق، وقال أحد النشطاء: “دروس تربية وأخلاق في كل تصرف”.

وقال amr eid: “هيفضل أسطورتي المفضلة واللاعب المقرب لقلبي بعفوية حديثه وعفوية حركاته دون تصنع ولا تزند حركات بسيطة من إنسان بسيط يثبت نقاء قلبه وحسن تربيته”.

“كانت شغلانة زمان دي كنت بمسح الأرض”.. احتفاء عبر المنصات باللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة لمساعدته أحد عمال أستديو “بين سبورت” في تنظيف الأرضية pic.twitter.com/mHZxjQUwAh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2025

وكتب وطن السلام (ابومحمد): “نجم محترم أسطورة حية قدوة للشباب رياضيا وخلقيا.. فخر للرياضة المصرية والعربية”.

وقالت Lina Kamal: “إنسان جميل ابن أصول ربنا يبارك لوالديه.. بحترمه جدا وأنا زملكاوية على فكرة”.

أبو تريكة خد المساحة من العامل ومسح أرضية الاستديو والعامل كان رافض. قاله :يا عم مفهاش حاجة، أنا كنت بمسح الأرض كده زمان عادي. لو ممكن تصف أبو تريكة بكلمة pic.twitter.com/JN7cMVfTGJ — Ahmed ElNaggar – أحمد النجار (@ahmed_nagar25) August 19, 2025

من تواضع لله رفعه .. تريكة خد المساحة من العامل ومسح الأرض بنفسه، العامل مكنش راضي، بس تريكة قال للراجل "ياعم مفهاش حاجة، أنا كنت بمسح الأرض كده زمان"♥️♥️ pic.twitter.com/kb0XNO8RvH — 🇵🇸🦅👑King Hossame gamil👑🦅 (@Hossameking74) August 17, 2025

ابو تريكه هيفضل اسطورتي المفضله واللاعب المقرب لقلبي بعفويه حديثه وعفويه حركاته دون تصنع ولا تريند حركات بسيطه من انسان بسيط يثبت نقاء قلبه وحسن تربيته ابو تريكه اسطوره كل عصر ❤️❤️ pic.twitter.com/OSokh9hGP1 — ✌🇵🇸🇪🇬 αɱɾ ҽιԃ (@_amr1907) August 18, 2025