ألونسو لا يخطط للاستغناء عن نجوم ريال مدريد

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم، أنه لا يخطط للاستغناء عن أي من اللاعبين الحاليين بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل المباراة الافتتاحية للنادي الملكي في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم أمام ضيفه أوساسونا، الثلاثاء.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله الاثنين “أعتمد على الجميع هنا، أريدهم أن يكونوا في كامل جاهزيتهم، فنحن بحاجة إليهم، نحتاج إلى الروح والنشاط اللازمين، وأعوّل على الجميع”.

وأضاف “أنا متأكد من أنها منافسة جيدة جدا، ويعجبني حقا وجود لاعبين اثنين مميزين قادرين على اللعب وإثبات جدارتهما في جميع المراكز، بعد ذلك يتعين عليَّ اتخاذ القرار. على سبيل المثال، في مركز الظهير الأيمن، لدينا لاعبان هما داني كارفاخال الذي تدرب أكثر بكثير، وهو أقرب بكثير إلى مستواه، وترينت ألكسندر أرنولد، القادم من ليفربول، وهو جيد جدا بالنسبة لمستوى الفريق. لدينا الكثير من المباريات، ونحتاج إلى هذا المستوى”.

وأثنى ألونسو على الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو المنضم حديثا إلى صفوف الريال، قائلا “في أول مرة تحدثت فيها مع ماستانتونو، فوجئت بشخصيته، كان عمره 17 عاما آنذاك، وكان واثقا جدا من نفسه، لم يكن يخشى اتخاذ خطوة الانضمام إلى ريال مدريد. منذ انضمامه، نرى نضجه وجودته، أرى انه سيتكيف بسرعة كبيرة سواء في ديناميكيات اللعب أو في غرفة الملابس”.

وأوضح “نعم، يمكنه لعب دقائق، سيضيف جودة وطاقة، إنه ملتزم ولديه زخم دفاعي جيد. خلال هذه الفترة القصيرة رأيت أنه يتمتع بتلك الروح الأرجنتينية، إنه مقاتل ذو جودة كبيرة، يمتلك قدما يسرى رائعة سواء في الكرات الثابتة أو في الرميات الحاسمة، تسديداته بارعة وهو لاعب شاب، علينا مرافقته في هذه المرحلة، لكنه يتمتع بالفعل بمستوى جيد”.

ودافع ألونسو عن قرار ناديه بانتقاد مخطط إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية، وقال “نتفق مع بيان النادي، في بداية البطولة، كنا جميعا نعرف القواعد التي تنظمها، وإذا تم تغيير القواعد، فيجب أن يكون ذلك بموافقة جميع المشاركين. في الوقت الحالي، هذا غير ممكن، وكان ينبغي استشارة جميع المشاركين في الدوري بشكل سابق”.