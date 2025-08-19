أول مدرب من السيخ يقود فريقا في إنجلترا

أصبح الإنجليزي أشفير سينغ جوهال أول مدرب كرة ينتمي إلى طائفة السيخ يتولى تدريب ناد محترف في إنجلترا بعد تعيينه مدربا للفريق الأول في موركامب المنافس بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأصبح جوهال (30 عاما) أصغر مدرب في أول خمس درجات للعبة في إنجلترا.

وقال النادي عن مدربه الجديد إنه يصل إلى ملعب مازوما موبايل “بسمعة ممتازة مدربا وقائدا، ويحمل ثروة من الخبرة في تطوير اللاعبين والابتكار الخططي وبناء ثقافات الأداء العالي”.

وأضاف “يشكل تعيينه حقبة جديدة ومثيرة للنادي، ليواصل رحلته تحت قيادة جديدة وطموح متجدد”.

وحل جوهال، الذي عمل في أكاديمية ليستر سيتي عشر سنوات وكان جزءا من الفريق التدريبي لكولو توريه في ويجان أثليتيك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي عام 2022، محل ديريك آدامز الذي غادر النادي بعد استحواذ تحالف بنجاب ووريورز عليه.

ولم يلعب النادي أي مباراة في الدوري هذا الموسم بعد إيقافه بسبب فشله في الوفاء بالتزاماته المالية، بما في ذلك عدم دفع رواتب الموظفين والغموض بشأن الملكية.

وبعد إتمام عملية بيع النادي من قِبل مجموعة بوند إلى تحالف بانجاب ووريورز الذي يتخذ من لندن مقرا له تم رفع الإيقاف، وهو ما يعني أن جوهال يمكن أن يبدأ مهمته مع الفريق.

وحصل جوهال على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو/حزيران الماضي.