السوبر السعودي.. النصر يتأهل إلى النهائي بالفوز على الاتحاد

حسم النصر تأهله إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم المقامة في هونغ كونغ، بعد فوزه بعشرة لاعبين على الاتحاد (2-1) في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء.

وينتظر النصر في النهائي، المقرر له السبت المقبل، الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية غدا الأربعاء.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغطا متبادلا من الفريقين، وأطلق الوافد الجديد إلى النصر كينغسلي كومان تسديدة في الدقيقة الثانية من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وأتيحت للاتحاد فرصة تسجيل أول أهداف اللقاء بعد خطأ فادح من حارس النصر في تمرير الكرة، لكن كريم بنزيمة أهدرها بتسديدة من مدى قريب مرت إلى جوار القائم الأيسر. ولعب بنزيمة تمريرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة الخامسة، فشل حسام عوار في تحويلها نحو الشباك.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما أرسل مارسيلو بروزوفيتش تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، حوَّلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك.

وأدرك الاتحاد التعادل بعد ست دقائق من تحرك جماعي رائع، بدأ عند ماريو ميتاج ثم استقبلها موسى ديابي ليرسل تمريرة رائعة إلى ستيفن بيرجوين الذي حوَّلها بدوره إلى الشباك.

واقترب النصر من التقدم مجددا في الدقيقة 19، عندما قام أيمن يحيى بإرسال تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، أهدرها كومان بغرابة شديدة بعد أن أطلق تسديدة علت العارضة.

ولم تدم فرحة ماني بتسجيله هدف التقدم للنصر طويلا، إذ حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 25، إثر تدخله بقوة على حامد الشنقيطي حارس الاتحاد بعد رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد. وسدد رونالدو كرة ثابتة قوية قبل الاستراحة لكنها علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأتيحت للنصر فرصة التسجيل في بداية الشوط الثاني، عندما أرسل بروزوفيتش تمريرة عرضية من ركلة ركنية، تابعها محمد سيماكان بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الاتحاد.

وأرسل كومان تمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57، تابعها رونالدو بتسديدة قوية علت العارضة. وسجل النصر ثاني أهدافه في الدقيقة 61، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، عندما لعب رونالدو تمريرة أرضية من جهة اليسار، حوَّلها الوافد الجديد جواو فيليكس إلى الشباك.

وظن النصر أنه عزز تقدمه في الدقيقة 64، عندما أطلق فيليكس تسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء، لكن الهدف أُلغي بداعي وجود خطأ على رونالدو إثر التحامه مع فابينيو في التحرك الذي سبقه. وتخطى فيليكس حارس مرمى الاتحاد، وسدد كرة أرضية في الدقيقة 71، ارتطمت بالقائم قبل أن تذهب الكرة بعيدا.

وكاد الاتحاد يعادل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، إثر تمريرة عرضية من الشنقيطي، تابعها البديل صالح الشهري بضربة رأس لكن بينتو حارس النصر تصدى لها بثبات.