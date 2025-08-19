الفيفا يكشف تفاصيل النسخة الأولى لكأس العالم للأندية للسيدات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية للسيدات، التي تقام العام المقبل 2026.

وذكر “الفيفا” عبر موقعه الرسمي أن البطولة سينطلق دورها الأول في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستقام منافسات الدور الثاني في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأوضح أن ملعب مركز ووهان في الصين سيستضيف منافسات الدور الأول، على أن يُكشف في وقت لاحق عن الملاعب التي ستستضيف الدور الثاني.

وذكر أن البطولة ستشهد مشاركة ستة أندية، هي: أرسنال بطل أوروبا، وأوكلاند يونايتد إف سي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وجوثام الأمريكي بطل أمريكا الشمالية (كونكاكاف)، ووهان جيانجدا الصيني بطل آسيا.

ومن المقرر أن يتم التعرف على بطل كوبا ليبرتادوريس للسيدات يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيُتوَّج بطل إفريقيا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكشف “الفيفا” عن جدول منافسات البطولة، حيث سيلعب ووهان جيانجدا مع أوكلاند يونايتد في مباراة الافتتاح يوم الثامن من أكتوبر المقبل، ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع بطل إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي بين 28 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط 2026، حيث يلتقي الفائز من المباراة الثانية مع أرسنال، في حين يلعب جوثام الأمريكي مع بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في يوم المباراة النهائية للبطولة.