الصفاقسي يعلن عودة معلول إلى صفوفه قادما من الأهلي المصري
2/8/2025
أعلن الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت عودة لاعبه السابق الظهير الأيسرعلي معلول إلى صفوف الفريق.
وكشف النادي عن عودة معلول عبر مقطع فيديو نشره بصفحته على فيسبوك.
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وكان معلول (35 عاما) قد رحل عن الصفاقسي في يوليو/تموز 2016 لينضم إلى الأهلي المصري الذي قدم معه مسيرة حافلة لمدة تسعة أعوام، قبل أن يعلن اللاعب في نهاية مايو/أيار الماضي نهاية مشواره مع بطل الدوري المصري الممتاز.
وكان آخر ظهور لمعلول مع الأهلي في مباراة حسم لقب الدوري في الموسم الماضي أمام فاركو وصنع هدفا في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي 6-صفر ليحرز لقب البطولة المحلية للمرة 45 في تاريخه.
المصدر: رويترز