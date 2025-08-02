نيوكاسل يضم الحارس رامسديل بعقد إعارة من ساوثامبتون

أعلن نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، ضم حارس المرمى آرون رامسديل من ساوثامبتون بعقد إعارة لموسم واحد.

وكان رامسديل (27 عاما) قد انضم إلى ساوثامبتون في الصيف الماضي قادما من أرسنال الذي قضى معه موسمين حارسه الأساسي، وساعده في إحراز المركز الثاني بالدوري في موسم 2022-2023، وهو الموسم الذي شهد ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي، وكان ضمن قائمته في كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وحقق رامسديل، الذي يستمر عقده مع ساوثامبتون حتى يونيو/حزيران 2028، خلال الموسم الماضي ثاني أكبر عدد من التصديات في الدوري، إذ تصدى لإجمالي 125 كرة.

وبعد موسم واحد من صعوده إلى الدوري الممتاز، هبط ساوثامبتون مجددا إلى الدرجة الثانية ليكون ثالث هبوط يشهده رامسديل، إذ مر بالتجربة مع بورنموث في موسم 2019-2020 وشيفيلد يونايتد في موسم 2020-2021.

وبدأ رامسديل مسيرته الاحترافية مع شيفيلد يونايتد قبل أن ينتقل إلى بورنموث حيث منحه المدرب إيدي هاو فرصة المشاركة الأولى بالدوري الممتاز عام 2019.

وشارك رامسديل في إجمالي 183 مباراة بالدوري الممتاز، وحافظ على نظافة شباكه في 41 منها.

وقال رامسديل في تصريحات لموقع نيوكاسل على الإنترنت “وجودي هنا أمر رائع. لطالما أحببتُ المجيء إلى هنا، ورأيتُ مدى شغف الجماهير وحماسها”.

مرحبًا بك في نيوكاسل يونايتد، آرون رامسديل! 🧤 حارس مرمى جديد ينضم لصفوف الماكبايس قادمًا من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 🖤🤍 pic.twitter.com/YzCqSqxM1I — نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) August 2, 2025

وأضاف “لطالما أحببتُ اللعب هنا في سانت جيمس بارك. لم أحقق دائما أفضل النتائج، ولكن عندما يدعمك المشجعون، فهذا أمر رائع”.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “آرون حارس مرمى استثنائي. سيضيف المزيد من الجودة والخبرة الدولية إلى فريقنا”.

وأضاف “بعد أن عملت معه من قبل، أعلم ما يمكنه أن يقدمه لنا داخل الملعب وخارجه، لذلك نتطلع إلى استقباله في المجموعة”.

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الممتاز بمواجهة أستون فيلا في 16 أغسطس/آب.