السوبر السعودي.. الأهلي يهزم القادسية 5–1 ويضرب موعدا مع النصر بالنهائي (فيديو)

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بعد تغلبه على القادسية 5–1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي بهونغ كونغ، ليضرب بذلك موعدا مع النصر بالنهائي السبت المقبل، حيث كان النصر قد سبقه في التأهل بفوزه أمس الثلاثاء على الاتحاد.

بادر القادسية بالتسجيل ونجح في إحراز هدف مبكر بالدقيقة الثامنة، إلا أن الأهلي رد بقوة وتمكن من تعديل النتيجة سريعا وفرض هيمنته الكاملة على المباراة. وأكمل القادسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الجناح الغاني كريستوفر بونسو باه في الدقيقة 42 في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

أحرز هدف القادسية جاستون ألفاريز، بعد ركلة ركنية استلمها محمد آل ثاني الذي لعب تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها ألفاريز غير المراقب بضربة رأس من مسافة قريبة في المرمى.

لم يتأخر الأهلي في الرد وأدرك التعادل بعدها بأربع دقائق، بعد أن وضع فرانك كيسي الكرة في الشباك إثر رمية تماس أخطأ دفاع القادسية في التعامل معها، لتصل الكرة إلى لاعب خط الوسط الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 26 بعد مراجعة مطولة لتنقية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود لمسة يد على ناهيتان نانديز لاعب خط وسط القادسية، حولها إيفان توني بعدها بدقيقتين إلى الشباك.

وعزز الأهلي تقدمه في الدقيقة 21 عن طريق إنزو ميو بعد تمريرة عرضية من رياض محرز، قابلها اللاعب الفرنسي بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه بونسو باه في الدقيقة 42 بعد تدخل عنيف على روجر إيبانيز مدافع الأهلي في وسط الملعب.

وأحرز كيسي هدفه الثاني والرابع للأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من محرز قابلها لاعب ساحل العاج بضربة رأس قوية في الشباك.

وقال كيسي لقناة ثمانية بعد المباراة “لعبنا كمجموعة واحدة قوية إنه فوز كبير للغاية، تسجيل هدفين ليس مهما لكن الأهم هو فوز الفريق”. وواصل الأهلي هيمنته في الشوط الثاني، وأضاف بطل دوري أبطال آسيا للنخبة الهدف الخامس بعد مرور ساعة من اللعب بعدما سجل ناتشو فرنانديز قائد القادسية هدفا بالخطأ في مرمى فريقه. وتوغل جناح الأهلي جالينو من الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء، حاول ناتشو إبعادها لكن الكرة سكنت شباك البلجيكي كوين كاستيلز حارس القادسية. وألغى حكم الراية هدفا أحرزه توني في الدقيقة 81 بداعي التسلل.

وباستثناء الهدف المبكر، فإن القادسية لم يصنع الكثير من الفرص على مدار شوطي المباراة، ولم يشكل مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيجي أي خطورة حتى استبداله قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة.