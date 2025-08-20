ريال مدريد يفتتح الموسم بفوز باهت على أوساسونا (فيديو)

بفوز باهت وبهدف وحيد، استهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تغلب على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، في الأسبوع الأول للمسابقة.

أحرز الهدف الفرنسي كيليان مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ليقتنص الميرنغي الثلاث نقاط الأولى.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، كان الريال هو الأفضل والأكثر استحواذا في معظم أوقاتها، لكنه لم يستطع ترجمة هذا التفوق إلى أهداف، فيما لجأ الفريق الضيف للدفاع أملا في الخروج بالتعادل، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، إلى أن احتسب الحكم أدريان كورديرو فيغا ضربة جزاء ضد المدافع خوان كروز الذي لقيامه بعرقلة مبابي داخل المنطقة بعد أن نجح مبابي في مراوغته والمرور منه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، صحوة مفاجئة من جانب لاعبي أوساسونا، حيث تخلوا عن حذرهم الدفاعي، واندفعوا للهجوم بغية إدراك التعادل، مستغلين في ذلك تراجع أداء لاعبي الريال، وقد نجح مهاجمو الفريق في تهديد مرمى كورتوا في الدقيقة 85، برأسية الكرواتي أنتي بوديمير، لكن الكرة علت العارضة إلى ركلة مرمى.

واستمرت الدقائق الأخيرة من اللقاء على نفس المنوال، تراجع في أداء الريال ومحاولات هجومية غير ناجحة من جانب أوساسونا، إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا فوز الريال بهدف نظيف.