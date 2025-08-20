شاهد: مشجعو مولودية الجزائر يتبرعون بـ200 ألف وجبة ساخنة لغزة

في لفتة إنسانية راقية تعكس العلاقة الخاصة التي تربط الشعب الجزائري بفلسطين، تبرع مشجعو نادي مولودية الجزائر حامل لقب دوري المحترفين المحلي لكرة القدم بـ200 ألف وجبة ساخنة لسكان قطاع عزة المحاصرين الذين يواجهون المجاعة.

وأوصل مشجعو نادي مولودية الجزائر مساعداتهم عبر مكتب فلسطين لجمعية البركة الجزائرية، حيث أظهر مقطع “فيديو” انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فريقا من متطوعي الجمعية يرتدون قمصانا لونها أبيض عليها شعار مولودية الجزائر، وهم يحضّرون الطعام قبل توزيعه على الأهالي من سكان شمال غزة.

وتوجه مستفيدون من هذه الوجبات بالشكر لنادي مولودية الجزائر ومشجعيه، فيما أكد متحدث ظهر في “الفيديو” يبدو من المنظمين وهو يتحدث عن المبادرة، عن تسيير قافلة بأكثر من 100 صهريج من المياه كدفعة ثانية من مساعدات مشجعي النادي قريبا.

يذكر أن مشجعي مولودية الجزائر قرروا إلغاء الاحتفالات بالذكرى 104 لتأسيس النادي (7 أغسطس/آب) تضامنا مع عائلات المشجعين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط المدرج العلوي لملعب 5 يوليو في 21 أغسطس/آب الماضي، وسط الاحتفالات بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، وتوجيه الأموال المخصصة لتلك الفعالية لدعم سكان غزة الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية.