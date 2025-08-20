“لم نقدم أي إلتزام له بالرحيل”.. نيوكاسل يفند تصريحات نجمه السويدي

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا للرد على ما نشره مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مستقبله مع الفريق.

وقال النادي في بيانه: “نشعر بخيبة أمل بعد اطلاعنا على ما نشره ألكسندر إيزاك هذا المساء، ونؤكد بشكل واضح أن أليكس ما زال مرتبطًا بعقد مع نيوكاسل يونايتد، ولم يسبق لأي مسؤول في النادي أن قدّم التزامًا بالسماح له بالرحيل خلال الصيف الحالي”.

وأضاف البيان: “رغبتنا هي الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكننا في الوقت ذاته نتفهم أن للاعبين تطلعاتهم الخاصة ونستمع إلى آرائهم. ومع ذلك، فقد أوضحنا لإيزاك ولممثليه أن مصلحة النادي والفريق والجماهير هي الأساس في أي قرار، وأن شروط بيعه هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق”.

وختم نيوكاسل بيانه بالتأكيد على مكانة اللاعب داخل الفريق: “هذا نادٍ عريق يفخر بتقاليده، ويحرص على الحفاظ على طابعه الأسري، أليكس ما زال جزءًا من عائلة نيوكاسل وسيُستقبل بحفاوة عندما يكون جاهزًا للعودة والانضمام إلى زملائه”.

ألكسندر إيزاك: “نيوكاسل أخلف وعده”

اتهم ألكسندر إيزاك نادي نيوكاسل يونايتد بالتراجع عن وعوده وتضليل الجماهير،وذلك في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أكد فيه رغبته في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المهاجم البالغ من العمر 25 عاما إنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل منذ فترة طويلة.

وكتب إيزاك عبر خاصية إنستجرام ستوري “عندما تُخل بالوعود وتُفقد الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر، التغيير في مصلحة الجميع، وليس أنا فقط”.

يُذكر أن ليفربول يعد من أبرز الأندية المهتمة بضم إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية لنيوكاسل في الدوري أمام أستون فيلا، التي انتهت بالتعادل السلبي.