المغربي أمين عدلي ينتقل إلى بورنموث قادما من ليفركوزن
21/8/2025-|آخر تحديث: 02:40 PM (توقيت مكة)
أصبح الجناح المغربي أمين عدلي أحدث لاعب يرحل عن باير ليفركوزن الألماني بعد إتمام انتقاله إلى بورنموث الإنجليزي الخميس.
وفي وقت سابق هذا الصيف، رحل كل من فلوريان فيرتز وغرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونغ وجوناثان تاه، ولوكاس هراديكي عن ليفركوزن الذي لم يتلق أي خسارة خلال حملته الناجحة لحصد ثنائية الدوري والكأس في موسم 2023 – 2024.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن قيمة الصفقة بلغت 29 مليون يورو (33 مليون و800 ألف دولار).
واعتاد عدلي، البالغ من العمر 25 عاما، المشاركة بديلًا مع ليفركوزن، حيث سجل 23 هدفا في 143 مباراة.
وانضم عدلي إلى بورنموث بعقد يمتد خمسة مواسم، وقال عن فترة السنوات الأربع التي قضاها في ليفركوزن “لقد صقلتني الفترة المميزة التي قضيتها في هذا النادي كلاعب وشخص، لن أنساها أبدا”.
المصدر: الألمانية