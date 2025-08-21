تشيلسي يوافق على عرض فياريال لضم البرتغالي فيغا

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على عرض فياريال الإسباني لضم الظهير الأيسر البرتغالي ريناتو فيغا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار).

وتردد أن فيغا وافق على الانضمام لفياريال بعقد يمتد 7 سنوات، ومن شأن رحيله رفع القيمة المالية التي حصدها تشيلسي هذا الصيف من بيع لاعبيه إلى أكثر من 250 مليون إسترليني.

وحقق تشيلسي ربحا كبيرا من وراء بيع المدافع الشاب البالغ من العمر 22 عاما، بعدما دفع 12 مليون إسترليني للتعاقد معه من صفوف بازل السويسري في صيف 2024.

ووقع فيغا عقدا يمتد 7 سنوات مع تشيلسي، لكنه شارك أساسيًّا في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إلى جانب 6 مشاركات من على مقاعد البدلاء.

وقضى فيغا النصف الثاني من الموسم الماضي معارا ليوفنتوس الإيطالي حيث شارك معه في 12 مباراة بالدوري.

وباع تشيلسي، حتى الآن، 10 لاعبين هذا الصيف، وعند إتمام فيغا صفقة انتقاله إلى فياريال، سيكون النادي اللندني قد حصد 252 مليون جنيه إسترليني من بيع 11 لاعبا، مقابل دفع 277 مليون إسترليني لاستقدام 9 لاعبين جدد.